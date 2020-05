Secretário da Comunicação de Alagoas tem teste positivo para Covid-19

O Secretário de Estado da Comunicação, Enio Lins, recebeu nesta quinta-feira (28) o resultado do exame que atesta positivo para Covid-19. Ele começou a apresentar os sintomas no dia 18, e desde então cumpria quarentena em casa.

O teste foi feito após o sétimo dia de persistência dos sintomas. O secretário fez ainda uma tomografia, seguindo recomendação dos médicos, e o exame acusou comprometimento de 25% dos pulmões.

Lins está bem, segundo a assessoria de imprensa, com sintomas leves e se recuperando em casa.

Outros secretários do primeiro escalão do governo do estado também foram infectados pelo novo coronavírus nos últimos dois meses. O primeiro deles foi o secretário da Fazendo, George Santoro. Em seguida, houve a confirmação de Fábio Farias, secretário do Gabinete Civil; Rafael Brito, secretário de Turismo; Luciano Barbosa, secretário de Educação e vice governador do estado; João Lessa, da Agricultura; e Cecília Rocha, secretária da Ciência, da Tecnologia e da Inovação.

Fonte: G1/AL