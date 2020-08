Secretário da Saúde de Alagoas está com Covid-19

O secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, informou que recebeu o resultado positivo do teste para Covid-19. O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira (12), por meio de um vídeo publicado nas redes sociais.

“Pessoal, acabo de receber o resultado do meu teste Covid e foi positivo! Estou com poucos sintomas e irei trabalhar em casa. Tenho fé em Deus que logo estarei de volta na luta contra esse vírus”, postou Ayres.

Além do vídeo, ele postou uma imagem do resultado do exame.

“Eu venho me sentindo muito cansado nos últimos dias e de ontem para hoje eu comecei a sentir um pouco de tosse, uma tosse espaçada. E por orientação dos médicos fiz o teste PCR. O meu teste acabou de sair. Deu positivo. Já fui ao Hospital da Mulher, também fiz uma tomografia. Os pulmões estão limpos, mas vou passar esse período de quarentena em casa. Peço que todos da Secretaria de Saúde, os profissionais de saúde, aqueles que trabalham na área administrativa que continuem se dedicando para que a gente siga firme nesse enfrentamento. Vou ficar trabalhando remotamente trabalhando e daqui a 10, 14 dias estarei aí ao lado de vocês. Um grande abraço a todos”, disse o secretário no vídeo.

Outros secretários de Estado e até o governador Renan Filho (MDB) já foram contaminados pelo novo coronavírus, meses atrás. Eles se recuperaram e voltaram ao trabalho após o período de isolamento recomendado pelos médicos.

Fonte: G1/AL