Secretário de Educação e redes de ensino dialogam sobre reabertura de escolas em 2021

O Secretário de Estado da Educação, Fábio Guedes, tem mantido uma agenda ativa para dialogar com todas as redes de ensino da educação básica. Nesta quinta-feira (03), ele recebeu, em seu gabinete, representantes da rede privada para discutir uma perspectiva de retorno às aulas em 2021, por meio de sistema híbrido de ensino, especialmente para a educação infantil.

“Na próxima semana, o Governo do Estado deve receber todos os representantes da rede privada de ensino para discutir a possibilidade de abertura e liberação do sistema híbrido de ensino para 2021”, declarou o secretário.

Sistema híbrido – Enquanto destaca que cada rede deverá obedecer calendário próprio, o secretário afirma que todas as situações serão consideradas para não prejudicar os estudantes com relação ao sistema híbrido.

“Vamos avaliar todas as possibilidades sobre o acesso à tecnologia por parte dos estudantes e sobre os meios pelos quais os conteúdos chegarão até eles: TV, rádio, entre outros. E também levando em consideração aqueles estudantes que não podem frequentar a escola por razões de saúde, deles ou dos pais”, pontuou o gestor.

Agenda – Também ontem, o secretário Fábio Guedes participou da live sobre readequação do calendário do ano letivo, promovida pela União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime-AL), reunindo as principais lideranças das redes públicas municipais de ensino dos estados de Alagoas, Pernambuco e Sergipe, que contou com apoio e participação de especialistas da Fundação Lemann.

Guedes participa, nesta quinta e sexta-feira (03 e 04), do I Seminário Técnico Continuum Curricular 20/21, com gerentes regionais de Educação, superintendentes e gestores educacionais para discutir a continuidade do calendário da rede estadual.

