Secretário de Saúde de Penedo apresenta plano de trabalho para 2020

O governo federal alterou pontos de avaliação de indicadores da saúde em todo Brasil. Como o governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes investe fortemente na melhoria da rede pública municipal, o município de Penedo está preparado para atender as exigências do Ministério da Saúde.

O primeiro aspecto que coloca a Prefeitura de Penedo e a Secretaria Municipal de Saúde na condição de um dos melhores dos 102 municípios de Alagoas é a informatização da rede. O trabalho iniciado em 2016 é pré-requisito indispensável para atender as mudanças porque o acompanhamento do governo federal será individualizado.

“Hoje, o Ministério da Saúde já pode identificar, por exemplo, a quantidade de crianças vacinadas em Penedo pelo nome do paciente, dos pais da criança, endereço onde reside a família reside e o local onde foi atendido. Isso também vale para todas as pessoas cadastradas em nosso banco de dados, por meio do cartão SUS, o que não seria possível se a gente não tivesse promovido a informatização da rede”, ressalta o Secretário Pedro Madeiro sobre uma das ações pioneiras da gestão Terra do Desenvolvimento e da Cultura.

O gestor da pasta destaca também os investimentos feitos para melhorar a realização de diagnósticos, especialmente por meio de equipamentos de ponta disponíveis no Centro de Diagnóstico Almir Nogueira Lopes e no Laboratório Dirson Albuquerque de Souza, ambos da rede municipal de saúde penedense e referências para a região.

Junto com o trabalho de todo o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde e o apoio do governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes, Penedo está pronto para manter e promover a melhor assistência à população, atendendo ainda as mudanças que foram apresentadas às equipes de trabalho no auditório da Casa de Aposentadoria nessa terça-feira, 14.

“Eu fico muito feliz em saber que os investimentos realizados por nós colocam Penedo na condição de estar entre os melhores municípios de Alagoas, fazendo saúde com qualidade e sendo referência para o Estado”, afirma Pedro Madeiro.

por Fernando Vinícius – Decom PMP