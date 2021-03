Secretário de Saúde Guilherme Lopes reforça ações contra Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) da Prefeitura de Penedo trabalha no combate a pandemia de Covid-19, com a ações como a vacinação do público-alvo e fiscalização do cumprimento das ações planejadas para salvar vidas.

Com a vacinação contra Covid-19 no município, cujas doses recebidas são aplicadas 100% no público alvo da campanha, que são profissionais da saúde e idosos, Penedo se destaca no estado pela eficiência com relação à imunização.

De acordo com o Secretário de Saúde Guilherme Lopes, 4.164 doses de vacina foram repassadas para Penedo até agora, sendo que 3.603 já foram aplicadas, número que inclui a segunda dose para os se já se enquadram no período de tempo entre as duas aplicações.

Com isso, Penedo cumpre o objetivo de vacinar a população contra Covid-19, estando entre os municípios que mais vacinaram em Alagoas.

Centro de Especialidades Médicas

Outra boa notícia para a população penedense é o avanço nas obras do antigo SEMEP, que passará a funcionar como um moderno Centro de Especialidades Médicas.

Também serão instalados no novo local o Centro de Saúde da Mulher e o Laboratório Municipal, referência em Alagoas por sua estrutura de atendimento a população.

Restrições

O Secretário Guilherme Lopes também falou sobre as restrições impostas pela Fase Vermelha do Protocolo de Distanciamento Social, medida que entra em vigor a partir da meia-noite de sexta-feira, 18.

Entre as novas restrições está a proibição de acesso às praias, rios e clubes nos fins de semana e o fechamento de lojas nos sábados, domingos e segundas-feiras.

“Temos novas diretrizes a cumprir, não é uma decisão fácil, mas com 83% dos leitos de UTI ocupados em todo estado foi a medida necessária, na qual o governador procurou prejudicar ao mínimo o setor econômico do estado”, destacou Guilherme Lopes durante entrevista à rádio Nova Farol FM.

Em Penedo, a lotação de leitos de UTI da Santa Casa e da UPA estão 100% ocupados, serviço que atende, além da população penedense, pacientes de outros municípios, conforme regulação do Governo do Estado.

A Secretaria Municipal de Saúde coloca à disposição para a população penedense, para assuntos relacionados com a pandemia de Covid-19, o contato de whatsapp 82 993998360, apenas para mensagens.

Remédios e fraldas

De acordo com o Secretário Guilherme Lopes, os itens que estão em falta como alguns remédios e fraldas descartáveis já estão sendo providenciados por meio de uma compra emergencial, no qual foram adquiridos itens no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Também foram comprados remédios através de compra consorciado pelo Conisul – Consórcio Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas.

A demora para a chegada desses produtos refere-se aos problemas oriundos da pandemia de Covid-19, que desde março de 2020 assola todo o mundo, causando problemas em toda infraestrutura e logística, inclusive da indústria farmacêutica.

Guilherme Lopes também anunciou a continuidade e ampliação do Programa Redenção, grande legado da gestão Marcius Beltrão/ Ronaldo Lopes e um dos responsáveis pelo baixo número de óbitos ocorridos em Penedo em comparação com outros municípios, tanto de Alagoas, quanto a nível nacional.

por Thiago Sobral – Decom PMP