Secretário e homem de confiança de Mandetta pede demissão

O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira, responsável diretamente pelo combate à epidemia de coronavírus, pediu demissão na manhã desta quarta-feira, informou o ministério.

Um dos homens de confiança do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Wanderson enviou uma carta a seus subordinados na manhã desta quarta avisando que não ficaria mais no ministério e a que o ministro havia informado a seus auxiliares que seria demitido até o final desta semana.

Na reunião dos secretário esta manhã, Wanderson informou aos colegas que fica no cargo apenas até sexta-feira, com ou sem a demissão do ministro.

Mandetta manteve sua decisão de que aguardará sua demissão e não pedirá para sair.

Fonte: Terra