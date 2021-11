Secretários e técnicos municipais da Saúde discutem fortalecimento da APS em Penedo

Gestores e técnicos municipais de Saúde de Alagoas e outros Estados da federação participam nesta quinta-feira (18) e sexta-feira (19) do Seminário da Atenção Primária no município de Penedo em Alagoas. O evento é realizado pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (Cosems/AL) em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Penedo. Segundo o presidente do Cosems/AL, Rodrigo Buarque, gestor da pasta de Jundiá, durante o evento serão discutidas estratégias para fortalecer a atenção primària nos municípios alagoanos.

Rodrigo ressaltou que durante o seminário serão premiados os dez municípios que mais se destacaram na avaliação dos indicadores de desempenho do Programa Previne Brasil no 2º quadrimestre de 2021 e outros dez pelo esforço em completar o esquema vacinal na campanha contra a Covid-19.

O secretário de Saúde de Penedo, Guilherme Lopes, afirmou que a atenção primária à Saúde é a principal porta de entrada do SUS e destacou a satisfação do Município sediar o evento. “É motivo de orgulho para a nossa cidade e muita responsabilidade. Aproveitaremos ao máximo a oportunidade para trocarmos experiências”,

O seminário conta com quase 300 participamtes e a contribuição de representantes da Superintendência de Atenção Primária à Saúde/Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (Sesau), dentre outros de igual relevância.

PROGRAMAÇÃO – O seminário inicia às 13h desta quinta-feira (18) com o acolhimento dos participantes e das 14h às 17h terá a Oficina 1 – APS DIGITAL: Operacionalização do e-SUS AB/SISAB, que dispõe de 40 vagas e terá como público estratégico os operacionalizadores do sistema e coordenadores municipais. A Oficina 2 – Impacto Financeiro do Previne Brasil (80 vagas) será formado por gestores municipais e coordenadores e ambas ocorrerão na Biblioteca Municipal.

A Oficina 3 – Monitoramento dos Indicadores do Previne Brasil (180 vagas) será no mesmo horario, mas no Teatro 7 de Setembro, e será destinada a gestores municipais e coordenadores. A abertura oficial do Seminário será no mesmo dia às 19h com a palestra magna “Iniciativas e Desafios da Gestão Municipal para a qualificação da Atenção Primária à Saúde” e proferida pelo presidente do Conasems, Wilames Freire.

Na ocasião, o Cosems/Al vai homenagear com a placa de reconhecimento público os dez municípios (1 por Região de Saúde) que obtiveram os melhores resultados no Previne Brasil. Também serão agraciados mais 10 que mais se destacaram por Região de Saúde na Campanha de Vacinação contra a COVID-19, na administração do esquema completo.

Já na sexta-feira (19), das 9h às 12, terá a Mesa 1: O Previne Brasil como ferramenta para a qualificação da Atenção Primária à Saúde com os palestrantes e assessores técnicos Michael Diana da Saps/MS; Diogo March do Conasems e a gestora municipal de Belém, Jenise Ferreira.

Vale ressaltar que em paralelo ao seminário haverá a 1ª Exposição: “Alagoas, aqui a APS acontece!” no salão nobre do Teatro Sete de Setembro. Das 14h às 17h terá a Mesa 2: A Atenção Primária à Saúde como estratégia de fortalecimento do SUS com palestrantes da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (Uncisal), a professora doutora Lucélia Hora; o vice-presidente do Conasems Charles Tocantins e a gestora municipal de Coqueiro Seco, Aline Toledo.

A partir das 17h será construída a agenda para o fortalecimento da APS em Alagoas com a participação do presidente do Cosems/Al, Rodrigo Buarque; da Sesau, Alexandre Ayres; e da Saps/MS Michael Diana.

por Assessoria