Sedetur divulga imóveis para alugar durante festejos de Bom Jesus

Os festejos de Bom Jesus dos Navegantes em Penedo geram diversas oportunidades de emprego e renda, principalmente para quem reside na cidade berço da cultura alagoana. Uma das formas de se ganhar dinheiro nesse período é a locação de imóveis, serviço disponibilizado gratuitamente pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur).

O acesso para quem quiser alugar sua casa ou oferecer a modalidade Cama e Café (quarto mobiliado, acesso a banheiro e alimentação) é simples. Basta o interessado preencher um cadastro disponível na Sedetur Penedo, situada na Rua Sete de Setembro, Centro Histórico, próxima do Hotel São Francisco.

“Nós não cobramos nenhum tipo de taxa, basta que a pessoa venha até a Sedetur, preencha o cadastro com informações sobre o responsável e o imóvel. São dados gerais, como localização, número de quartos, mobília, eletrodomésticos, enfim, tudo que alguém precisa saber para se instalar no local”, explica a Diretora do Departamento de Turismo da Sedetur, Fernanda Vasco.

Meios de hospedagem lotados

Considerando que a lotação de hotéis e pousadas de Penedo está praticamente em 100% desde o primeiro final de semana do ano – quando o calendário de eventos do município foi aberto com a 2ª edição do Penedo Náutico –, a oportunidade de faturar uma grana extra com o Bom Jesus de Penedo é praticamente certa.

Fernanda Vasco explica que a Sedetur disponibiliza seu Instagram oficial para contatos. “A gente faz essa ponte entre quem quer estar aqui e quem tem casa para alugar, sem fazer a negociação de valores porque essa parte não é de nossa responsabilidade. O que nós solicitamos é apenas a informação sobre o fechamento do negócio para que a gente não informe mais a disponibilidade do imóvel”.

O serviço criado no governo Március Beltrão/Ronaldo Lopes para ajudar moradores de Penedo a faturar uma renda extra no período de maior circulação de dinheiro na cidade também está disponível pelo telefone (82) 9 99475200.

A Sedetur Penedo informa que está aberta ao público no horário das 7h30 às 13h30 e que a procura por imóveis aumenta justamente agora, na semana em que ocorrem os festejos do Bom Jesus de Penedo.

por Fernando Vinícius – Decom PMP