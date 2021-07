Sedetur Penedo abre cadastro para Guia ou Informante de Turismo

Quem atua como informante ou guia de turismo em Penedo está sendo convocado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDETUR).

A pasta lançou um edital para as pessoas que atuam na área com objetivo de ampliar o banco de dados do setor responsável por realizar ações voltadas para o melhor desenvolvimento do turismo em Penedo.

Os interessados deverão comparecer até o dia 15 de Julho na sede da SEDETUR, localizada na Rua Sete de Setembro, nº 116, Centro Histórico, no horário entre 8 horas e meio-dia.

De acordo com o edital, quem quiser participar deve levar a documentação para o Departamento de Turismo da SEDETUR.

Cada informante/guia de turismo só poderá se inscrever uma única vez, preenchendo a ficha de cadastramento e a ficha do termo de autorização de uso de imagem (confira neste link).

Também precisa apresentar cópia do RG, do CPF, comprovante de residência e certificado de cursos voltados para Informantes de Turismo, feito no prazo dos últimos sete anos. Para os Guias de Turismo, é obrigatória a apresentação do número de cadastro.

