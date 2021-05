Sedetur Penedo leva solicitações de crédito de empreendedores para Agência Desenvolve

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Pedro Soares, protocolou na Agência Desenvolve solicitações de crédito de empreendedores instalados em Penedo .

Com apoio da Sedetur Penedo, 62 encaminhamentos para acesso às linhas de crédito foram formalizados na agência de desenvolvimento vinculada ao Governo de Alagoas.

“O crédito está disponibilizados para Microempreendedor Individual, Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte de qualquer área, com subsídio para MEIs e sem cobrança de juros para esses três formatos de empreendimento”, explica Pedro Soares.

Para os Microempreendedores Individuais, o financiamento da Agência Desenvolve é de até R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com garantia de 50% de desconto no valor da parcela paga em dia e subsídio do Governo de Alagoas para quitar metade do empréstimo.

A liberação do crédito visa minimizar os impactos negativos da pandemia do coronavírus para setores da economia alagoana. São mais de quarenta e cinco milhões de reais disponilizados (R$ 45.536.000,00) à disposição dos empreendedores.

Quem se habilitar ao procedimento cuja orientação está disponível na Sedetur Penedo, terá seis meses de carência, isenção de juros e 48 meses para pagar o empréstimo, desde que não demita funcionários.

De acordo com a Agência Desenvolve, as faixas de crédito são as seguintes:

– Para faturamento anual de até R$ 180 mil, o crédito limite é de R$ 20 mil;

– Para faturamento anual entre R$ 180 mil e R$ 360 mil, o crédito limite é de R$ 25 mil;

– Para faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 720 mil, o crédito limite é de R$ 35 mil;

– Para faturamento anual entre R$ 720 mil e R$ 1,8 milhão, o crédito limite é de R$ 45 mil;

– Para faturamento anual entre R$ 1,8 milhão e R$ 3,6 milhões, o crédito limite é de R$ 50 mil

