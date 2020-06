Seduc anuncia cancelamento do Jeal 2020

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) vem a público comunicar o cancelamento da edição 2020 dos Jogos Estudantis de Alagoas (Jeal). A medida visa proteger estudantes e professores do avanço do coronavírus e segue decisão do Comitê Olímpico do Brasil (COB), que, nesta quarta-feira (24), anunciou o cancelamento da etapa nacional da competição, os Jogos Escolares da Juventude (JEJ).

Maior competição de desporto escolar de Alagoas, o Jeal mobiliza escolas das redes pública e privada que competem em 14 modalidades esportivas, buscando conquistar o título estadual e, consequentemente, a honra de representar Alagoas na etapa nacional. Ano passado, 5.400 estudantes-atletas e de 546 equipes inscritas nas 13 Gerências Regionais de Educação (Geres) participaram dos Jogos.

Além de movimentar um grande número de pessoas, a competição é dividida em etapas regionais e estadual, o que demanda o deslocamento de equipes para os municípios polo.

Logo, visto que as orientações das autoridades sanitárias estabelecem a necessidade de distanciamento social e de se evitar aglomerações e deslocamentos desnecessários – um esforço coletivo para preservar vidas e conter o avanço da pandemia – a manutenção da competição se torna, neste momento, inviável. Fora isso, a retomada das aulas presenciais em Alagoas ainda não tem data para ocorrer, pois só será possível quando o estado atingir a Fase Verde, a última do Plano de Distanciamento Social Controlado estabelecido pelo Governo de Alagoas.

Portanto, a partir do cenário acima descrito e com o intuito de preservar vidas e proteger estudantes, professores e oficiais, a Seduc decidiu pelo cancelamento do Jeal 2020, tendo a esperança que, em 2021, essa competição tão importante para a juventude alagoana possa transcorrer com segurança.

Fonte: Agência Alagoas