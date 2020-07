Seduc apresenta novo calendário letivo remoto para a rede estadual de ensino

A partir de segunda-feira (06) entra em vigor um novo calendário letivo para a rede estadual de ensino de Alagoas, que contabiliza como dias letivos as atividades que, por enquanto, acontecem à distância. Com o novo calendário, as aulas remotas passam a ser contabilizadas, bem como serão computadas as frequências dos alunos nas atividades que podem ser on-line ou por material impresso.

“O calendário segue as orientações do Ministério da Educação, que estabeleceu a carga horária mínima de 800 horas anuais para este período de pandemia, e é uma sugestão da Seduc para as escolas, em consonância com a Resolução 025/2003 do Conselho Estadual de Educação. As unidades de ensino, de acordo com a sua realidade, vão se adequar para atender suas comunidades, considerando as especificidades das mesmas”, explica Dileusa Costa, gerente de Apoio à Gestão Escolar da Seduc.

Busca ativa – As escolas que não tiverem alcançado os 80% de alunos por turma neste período, por enquanto, ainda não poderão contabilizar as atividades remotas como dias letivos. Neste caso, elas continuarão trabalhando e fazendo busca ativa dos estudantes que não estão participando das atividades à distância para que, posteriormente, possam aderir ao novo calendário.

Em uma pesquisa realizada pela Seduc com 46.831 alunos via formulário do Google, no período de 20 a 29 de maio 88% destes estudantes responderam que receberam e realizaram as atividades propostas pelos professores.

Fase verde – Vale ressaltar que, mesmo contabilizando as atividades remotas como dias letivos, as aulas da rede estadual continuarão acontecendo à distância, como uma forma de proteger servidores, estudantes e seus familiares e seguindo as orientações das autoridades de saúde para conter o avanço do coronavírus em Alagoas.

Segundo decreto publicado no último dia 22 de junho no Diário Oficial do Estado (DOE), a retomada das aulas presenciais nas redes pública e privada de ensino de Alagoas só acontecerá na última etapa do Plano de Distanciamento Social Controlado – documento construído pelo Governo de Alagoas que estabelece as fases para o retorno às atividades após o isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19. De acordo com o plano, a reabertura dos estabelecimentos educacionais só ocorrerá na Fase Verde – quando todas as demais já tiverem sido cumpridas – e não tem data definida.

A Fase Verde, que não tem data para iniciar, só será aplicada após a conclusão das fases Vermelha (onde 101 municípios estão atualmente), Laranja (onde está Maceió), Amarela e Azul.

Fonte: Agência Alagoas