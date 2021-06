Seduc confirma pagamento de bonificação a escolas e servidores estaduais que atingiram meta pactuada no IDEB

O secretário de estado da Educação, Rafael Brito, confirmou nesta segunda-feira (07) o pagamento da bonificação conquistada por escolas e servidores da rede pública estadual que atingiram as metas pactuadas pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc) a partir dos resultados alcançados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 2019. A medida é uma das ações previstas no programa Escola 10, o qual uniu Estado e Municípios em prol da melhoria dos índices educacionais alagoanos.

“O governador Renan Filho nos pediu para liberar o pagamento da bonificação de todas as escolas de Alagoas que atingiram a meta da Seduc, estipulada a partir do IDEB 2019, com meritocracia. É dessa forma, respeitando e reconhecendo a dedicação de todas as pessoas que trabalham pela melhoria da Educação em nosso estado, que conseguiremos construir um novo tempo”, destaca o secretário.

Para a superintendente de Rede da Seduc, Roseane Vasconcelos, o reconhecimento é fundamental e motiva as demais escolas a buscarem crescer cada vez mais. “As notas alcançadas por estas unidades de ensino mostram que nossas escolas estão se dedicando cada vez mais à aprendizagem do aluno e cuidando também para que a evasão não aconteça na nossa rede, visto que as notas do IDEB são calculadas tanto pela proficiência quanto pelo fluxo”, explica Roseane.

O Programa Escola 10 é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Seduc, para garantir os direitos de aprendizagem dos estudantes da Educação Básica de todas as redes públicas de Alagoas.

Premiações

Segundo a superintendente do Sistema da Seduc, Willany Felix, três tipos de premiação são oferecidas: Prêmio Escola 10, onde serão rateados R$ 20 milhões entre os municípios que alcançaram as metas pactuadas pela Seduc; Prêmio Ib Gatto Falcão, com o pagamento de R$ 20 mil para cada escola municipal que atingir a meta; e o Escola 10 voltado para a rede estadual, que bonifica todos os servidores da rede que alcançaram a meta pactuada com a Seduc.

“Já foram pagas todas as premiações às escolas municipais que conquistaram o prêmio Ib Gatto. Agora, receberão a bonificação as escolas e servidores da rede estadual que alcançaram as metas pactuadas com a Seduc em 2019. E também já está concluído o processo para ser pago o rateio dos R$ 20 milhões para os municípios”, esclarece Willany.

Ao todo, nove escolas da rede estadual serão contempladas com a bonificação do IDEB 2019. São elas:

1ª Gere:

Maceió

Ensino Fundamental (Anos Iniciais) – Escola Estadual Lyons Pajuçara, com meta projetada em 5.4, alcançou 5.5; Escola Estadual Professor Luis Carlos, com meta projetada em 4.8, alcançou 5.1.

Ensino Médio – Escola Estadual Maria das Graças de Sá Teixeira, com meta projetada em 4.0, alcançou 4.8.

5ª Gere:

Arapiraca

Ensino Fundamental (Anos Finais) – Escola Estadual Aurino Maciel, com meta projetada em 4.7, alcançou 4.8.

8ª Gere:

Batalha

Ensino Médio: Escola Estadual Maria de Lourdes Santos Silva, de Batalha, com meta projetada em 4.1, conquistou 4.3.

10ª Gere:

Porto Calvo

Ensino Médio: Escola Estadual Nossa Senhora da Apresentação, com meta projetada em 3.8, chegou a 3.9.

11ª Gere:

Piranhas

Ensino Fundamental/Anos Finais: Escola Estadual de Xingó II que alcançou os 4.9 pactuados.

Ensino Médio: Escola Estadual Xingó I, com meta projetada em 4.0 e alcançando 4.6.

Delmiro Gouveia

Ensino Médio: Escola Estadual Francisca Rosa da Costa, com meta pactuada em 3.6 e alcançando 3.7.

Fonte: Agência Alagoas