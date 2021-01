Seduc dá início ao calendário de matrículas para a rede estadual

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) deu início nesta segunda-feira (04) ao calendário de matrículas da rede estadual de ensino para o ano letivo 2021. Neste primeiro momento, será feita a renovação e transferência dos alunos já matriculados na rede. A partir de sexta-feira, dia 08, começa a pré-matrícula dos novatos, procedimento que prossegue até o dia 15.

O período de renovação de matrícula (rematrícula) para os alunos que já são da rede e que permanecerão na mesma unidade de ensino vai até quinta-feira, dia 07, e deve ser feito on-line por meio do site www.matriculaonline.al.gov.br.

Já no caso de transferência interna entre as escolas, o estudante ou seu responsável vai procurar a unidade de ensino onde está atualmente matriculado para solicitar a mudança para a nova escola. O procedimento precisa ser feito entre 04 e 06 de janeiro de 2021. A transferência só se efetuará se houver vaga na unidade pretendida.

“A rematrícula garante aos alunos a continuidade nos estudos. Por isso, é de suma importância que todos fiquem atentos aos prazos. Todas as vagas também serão disponibilizadas para a comunidade escolar, mas, devem ser preenchidas o mais rápido possível, pois a demanda é grande”, afirma Dileusa Costa, gerente de Apoio à Gestão Escolar da Seduc e coordenadora estadual do Busca Ativa Escolar/Unicef em Alagoas.

Novatos – Na sexta-feira, dia 08, começa a pré-matrícula dos estudantes novatos – oriundos de outras redes de ensino. O cadastro deve ser efetuado no site www.matriculaonline.al.gov.br até o dia 15. Na ocasião, haverá o preenchimento de um formulário eletrônico com a escolha de três opções de escola.

São 60 mil vagas para as seguintes séries: 1º e 6º anos do ensino fundamental; 1ª série do médio integral; 1º e 5º períodos do turno diurno do EJA fundamental; 1º e 6º períodos do turno noturno do EJA fundamental e 1º período do EJA médio. A idade mínima exigida para matrícula no EJA fundamental é de 15 anos, enquanto para o médio é de 18 anos.

Para as demais séries, o interessado precisa procurar a escola mais próxima para saber se a mesma possui vagas disponíveis.

Passo a passo – Ao acessar o sistema, o aluno – ou seu pai/responsável – vai preencher um formulário eletrônico com os seus dados e a unidade de ensino pretendida.

Para os estudantes e responsáveis que não têm acesso à internet, a inscrição pode ser feita nas unidades de ensino da rede estadual ou por meio da Gerência Regional de Educação (Gere) mais próxima. Todas serão pontos de apoio à comunidade escolar.

Cronograma – Segue abaixo o calendário para as matrículas 2021:

– 04 a 06/01/2021 – Transferência Interna;

– 04 a 07/01/2021 – Renovação de matrícula;

– 08 a 15/01/2021 – Novas Matrículas;

– 22 a 25/01/2021 – Divulgação dos resultados e confirmação da matrícula;

– 25/01 a 29/01/2021 – Confirmação da Matrícula.

Fonte: Agência Alagoas