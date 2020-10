Seduc promove formação em recursos tecnológicos para mais de 1.400 professores

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) promove, a partir desta segunda-feira (19), uma formação para o uso da plataforma Canvas destinada a 1.475 professores da rede estadual de Alagoas. A Canvas é a plataforma de design mais usada do mundo e dispõe de inúmeros recursos para tornar as aulas mais interativas e dinâmicas, seja para educadores que trabalham com ferramentas tecnológicas ou para aqueles que imprimem atividades para alunos sem acesso à internet.

A formação acontece graças à parceria inédita entre a Seduc e a Canvas – que, por sua vez, é uma consequência de uma parceria entre a Seduc e o Google. A iniciativa propiciou, em maio, a criação de 180 mil contas de e-mail institucionais para que professores e estudantes tivessem acesso ilimitado do Google for Education, aos recursos de uma das principais plataformas educacionais do mundo.

As aulas terão transmissão pelo programa Google Meet até o dia 26 com turmas pela manhã e à tarde. “A ideia é oferecer aos professores da rede estadual da educação a ferramenta Canvas para Educação, para que eles possam criar atividades engajadoras, dinâmicas e participativas para seus estudantes. Por sua vez, o professor tem a possibilidade de personalizar suas atividades por meio dos variados templates existente na plataforma”, explica Ednaldo Firmino, coordenador do Espaço de Formação e Experimentação em Tecnologias para Professores (Efex).

Acesso – A ferramenta está disponível, de forma gratuita, para os professores da rede estadual que possuam o e-mail institucional da Seduc, disponibilizando recursos que tornarão aulas mais dinâmicas e interativas. O acesso à plataforma já está liberado e o cadastro pode ser feito pelo link www.canva.com/edu-signup a partir dos e-mails com domínio professor@educ.al.gov.br ou @educ.al.gov.br. No final do mês, a Seduc também fará uma formação específica para a plataforma.

A Canvas é a plataforma de design mais usada do mundo, disponibilizando recursos que dinamizam as aulas, como infográficos, apresentações e demais ferramentas desenvolvidas especialmente para educação. Após fazer o cadastro na Canvas com o e-mail institucional da Seduc, o professor vai receber, neste mesmo e-mail, um pedido de confirmação. Com o acesso liberado, ele terá à sua disposição mais de 900 templates, ambientes colaborativos para trabalhar com os alunos, ferramentas de design, entre outros recursos.

Fonte: Agência Alagoas