Seduc promove primeira chamada de professores temporários

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) divulgou, nesta sexta-feira (20), a primeira lista dos convocados para atuarem como professores temporários na rede estadual de ensino. A relação pode ser conferida nos sites da secretaria (www.educacao.al.gov.br), do Sigepro (http://sigepro.educacao.al.gov.br/selecao/) e na edição desta sexta-feira do Diário Oficial do Estado de Alagoas (https://www.imprensaoficial.al.gov.br/diario-oficial). Nas próximas segunda e terça-feira (23 e 24), os convocados deverão enviar, por e-mail, os títulos para homologação e posterior contratação.

O convocado deverá enviar uma cópia digitalizada em PDF (não vale foto) dos seguintes documentos: títulos declarados na inscrição online – diplomas ou certidões de conclusão (desde que acompanhadas de histórico escolar) de graduação em nível de licenciatura, especialização, mestrado, doutorado e declaração de comprovação de experiência no magistério que pode ser obtida com a própria escola onde o candidato lecione ou tenha lecionado – RG; CPF; cartão do PIS/PASEP/NIT, carteira de trabalho e previdência social, comprovante de residência atualizado; comprovantes de quitação das obrigações eleitorais e militares (este último para o sexo masculino); declaração de não acumulação ilícita de cargos (arquivo disponível no anexo IV do edital de abertura do processo seletivo) e comprovante de abertura de conta corrente na Caixa Econômica Federal (operação 3700/ conta salário, no CNPJ da Seduc-AL – 12.200.218/0001-79. Não serão aceitas fotos destes documentos e, se os arquivos não estiverem legíveis, o candidato será desclassificado.

O envio da documentação deve ser feito para o e-mail da Gerência Regional de Educação (Gere) para a qual o candidato se inscreveu e conter no título do email o nome completo do candidato e a Gere para qual foi selecionado.

Confira abaixo os endereços de e-mail das Geres:

1ª Gere:

E-mail: 1gere.pssprofessor@educ.al.gov.br

Assunto do e-mail: 01GERE – NOME COMPLETO DO CANDIDATO

2ª Gere:

E-mail: 2gere.pssprofessor@educ.al.gov.br

Assunto do e-mail: 02GERE – NOME COMPLETO DO CANDIDATO

3ª Gere:

E-mail: 3gere.pssprofessor@educ.al.gov.br

Assunto do e-mail: 03GERE – NOME COMPLETO DO CANDIDATO

4ª Gere:

E-mail: 4gere.pssprofessor@educ.al.gov.br

Assunto do e-mail: 04GERE – NOME COMPLETO DO CANDIDATO

5ª Gere

E-mail: 5gere.pssprofessor@educ.al.gov.br

Assunto em e-mail: 05GERE – NOME COMPLETO DO CANDIDATO

6ª Gere

E-mail: 6gere.professor@educ.al.gov.br

Assunto do e-mail: 06GERE – NOME COMPLETO DO CANDIDATO

7ª Gere

E-mail: 7gere.pssprofessor@educ.al.gov.br

Assunto do e-mail: 07GERE – NOME COMPLETO DO CANDIDATO

8ª Gere

E-mail: 8gere.pssprofessor@educ.al.gov.br

Assunto do e-mail: 08GERE – NOME COMPLETO DO CANDIDATO

9ª Gere

E-mail: 9gere.pssprofessor@educ.al.gov.br

Assunto do e-mail: 09GERE – NOME COMPLETO DO CANDIDATO

10ª Gere

E-mail: 10gere.pssprofessor@educ.al.gov.br

Assunto do e-mail: 10GERE – NOME COMPLETO DO CANDIDATO

11ª Gere

E-mail: 11gere.pssprofessor@educ.al.gov.br

Assunto do e-mail: 11GERE – NOME COMPLETO DO CANDIDATO

12ª Gere

E-mail: 12gere.pssprofessor@educ.al.gov.br

Assunto do e-mail: 12GERE – NOME COMPLETO DO CANDIDATO

13ª Gere

E-mail: 13gere.pssprofessor@educ.al.gov.br

Assunto do e-mail: 13GERE – NOME COMPLETO DO CANDIDATO

por Ana Paula Lins – Secom-AL