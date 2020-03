Sefaz-AL anuncia medidas para reduzir impactos econômicos causados pelo coronavírus

O governo de Alagoas, através da Secretaria da Fazenda (Sefaz), anunciou nesta quinta-feira (19) um pacote de medidas para reduzir os impactos econômicos causados pelo coronavírus no estado, diante das medidas de restrição que vêm sendo adotadas de forma preventiva.

Veja abaixo quais foram as medidas anunciadas:

Criação de um comitê de acompanhamento econômico, formado por representantes do governo do estado, setor produtivo, bancos públicos e privados. O objetivo é avaliar todas as medidas de impacto econômico que estão sendo adotadas.

Prorrogação do pagamento do Simples, um dos principais tributos pagos por mais de 90 mil micro e pequenas empresas, o que equivale a 88% de todo estado.

Prorrogar por 90 dias a prestação de informações contábeis das empresas, evitando assim aglomeração de funcionários para que isso seja feito.

Viabilizar uma linha de credito através da Desenvolve, que é a agencia de fomento do estado, no valor de 15 milhões de reais como capital de giro, com juros baixo, carência e com condições especiais diante da crise.

Liberação de vistos nas divisas do estado das mercadorias que não serão destinadas a Alagoas, evitando que os caminhões fiquem parados por muito tempo nos postos fiscais.

Fonte: G1/AL