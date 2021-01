Sefaz Alagoas confirma realização de novo concurso público com 35 vagas para auditores

A Secretaria de Estado de Alagoas iniciou o processo para a realização de um novo concurso público para os cargos de Auditor Fiscal da Receita Estadual e Auditor de Finanças, Controle e Arrecadação. Após conclusão de um estudo técnico, o órgão confirmou que serão disponibilizadas 25 vagas para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual e 10 vagas para Auditor de Finanças, Controle e Arrecadação.

“A comissão, liderada por Paulo Castro, Gerente de Desenvolvimento Institucional, verificou a possibilidade dessa vacância e a partir de agora vamos iniciar o processo de contratação da instituição e todo o trâmite processual para que o concurso seja realizado em Alagoas. A expectativa é de que os auditores sejam nomeados até dezembro deste ano”, destacou o secretário da Fazenda de Alagoas, George Santoro.

O tema foi pauta de uma reunião realizada no dia 20 deste mês entre o secretário da Fazenda, George Santoro, a secretária especial do Tesouro, Renata Santos, o secretário especial da Receita, Luiz Dias e o superintendente Especial da Receita, Francisco Suruagy, na sede do órgão, em Maceió.

O novo processo para preenchimento de vagas ocorre devido alguns auditores que assumiram recentemente o cargo, optarem por outros estados onde foram aprovados em concursos anteriores. Rio Grande do Sul e Bahia nomearam servidores; no Distrito Federal o concurso deve ter sequência a partir de março; já em Goiás, há expectativas para a divulgação do cronograma de nomeações.

Fonte: Agência Alagoas