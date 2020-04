Segunda morte por coronavírus em Alagoas é confirmada

A segunda morte por coronavírus em Alagoas foi confirmada nesta sexta-feira (3) pelo Ministério da Saúde. A informação também consta no mais recente boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde (Sesau), a diferença é que o Estado aponta 23 casos de pacientes com Covid-19, um a mais que o MS.

Até quinta (2), a Sesau tinha registrado 18 casos e um óbito. De acordo com a secretaria, o segundo paciente que faleceu era um homem de 78 anos, que estava internado em Maceió e relatou viagem recente a Aparecida (SP). Ele era hipertenso e tinha diagnóstico de pneumonia.

“Ele tinha ido a Aparecida do Norte, voltou no final do mês, apresentou sintomas, foi atendido na UPA [Unidade de Pronto Atendimento], mas com menos de 48 horas ele chegou a falecer”, afirmou o secretário da Saúde, Alexandre Ayres.

O primeiro paciente que faleceu com Covid-19 também estava internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Trapiche, em Maceió.

Mais um município do interior com caso confirmado

Entre os cinco novos casos confirmados, quatro são de Maceió e um é de Marechal Deodoro, na Região Metropolitana. Até então, o único município do interior com caso confirmado era Porto Real do Colégio.

Com a atualização desta sexta, subiu para 315 o número de casos suspeitos, em 42 municípios, e 364 já foram descartados.

O aumento no número de casos do novo coronavírus em Alagoas acende um alerta sobre o prazo do decreto de emergência, que determina medidas de isolamento em estado para evitar a disseminação do vírus. O secretário da Saúde não descarta a possibilidade de ampliação da determinação.

“Nós temos algumas medidas ainda a ser implementadas caso a gente tenha um crescimento da nossa curva, aumento no número de pessoas contaminadas em Alagoas. Está nas mãos da população. Se colaborarem, nós vamos voltar mais cedo [à normalidade], mas se a população começar a relaxar e voltar para as ruas [antes do fim do decreto], nós tomaremos medidas ainda mais duras”, afirmou Ayres.

Veja abaixo os municípios com casos suspeitos de coronavírus:

Maceió – 208

Arapiraca – 19

Boca da Mata – 13

Rio Largo – 5

Maragogi – 4

Satuba – 4

União dos Palmares – 4

Palmeira dos Índios – 4

Santana do Ipanema – 4

Barra de Santo Antônio – 3

Marechal Deodoro – 3

Flexeiras – 3

Quebrangulo – 3

Maravilha – 3

Cajueiro – 2

Campo Alegre – 2

Jequiá da Praia – 2

Penedo – 2

Piaçabuçu – 2

Monteirópolis – 2

Olho D’Água das Flores – 2

Ouro Branco – 2

Poço das Trincheiras – 2

São José da Tapera – 2

Mata Grande – 2

Piranhas – 2

Barra de São Miguel – 1

Coqueiro Seco – 1

Pilar – 1

Jacuípe – 1

Colônia Leopoldina – 1

Viçosa – 1

São Brás – 1

Coité do Noia – 1

Batalha – 1

Feira Grande – 1

Major Isidoro – 1

Olho D’Água Grande – 1

Belém – 1

Igaci – 1

Maribondo – 1

Delmiro Gouveia – 1

Fonte: G1/AL