Segundo óbito por Covid-19 é registrado em Penedo

A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) faz a segunda vítima fatal em Penedo. Uma senhora de 70 anos, acometida por diabetes e residente no município, faleceu no Hospital Carvalho Beltrão, em Coruripe.

O segundo óbito por Covid-19 em Penedo consta no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) publicado nesta quarta-feira, 12 de maio.

Ainda de acordo com os dados confirmados pela Sesau, o boletim referente a Penedo continua registrando um caso de paciente recuperado e três suspeitos, mesmo número de ontem porque há um novo caso de possível contaminação por coronavírus.

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) informa ainda aumento de pessoas infectadas por Covid-19 em Penedo, passando de seis para sete; e o crescimento de casos monitorados, passando de 53 para 58, dados das últimas 24 horas.

Em Alagoas, o novo coronavírus já é a causa de 164 mortes, segundo a Sesau. Também há 2.761 casos confirmados de pessoas contaminadas, 1.253 suspeitos e 1.482 recuperados.

por Fernando Vinícius – Decom PMP