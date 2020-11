Selaj assina contratos de patrocínio para CSA e CRB; investimento é de R$ 3,6 milhões

O Governo de Alagoas, por meio da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude (Selaj), reforçou o compromisso com o futebol alagoano através do CSA e do CRB, que disputam o Campeonato Brasileiro da Série B. Com a presença de representantes do Estado e dos clubes, foram assinados, na sede da Selaj, contratos de patrocínios que totalizam investimento de R$ 3,6 milhões para os clubes da capital.

Na ocasião, estiveram presentes o secretário do Esporte, Lazer e Juventude, Charles Hebert, a secretária de Gestão Interna, Morgana Tavares, o superintendente do Estádio Rei Pelé, Thiago Bomfim, o presidente do CSA, Rafael Tenório, juntamente com Hugo Leahy, e o presidente do CRB, Marcos Barbosa, acompanhado de Humberto Campos.

Cada clube receberá a cota de patrocínio – no valor de R$ 1,8 milhão – que será repassada pelo Governo nos próximos dias.

“Estamos reforçando o nosso compromisso com o futebol alagoano, neste caso, CSA e CRB, representantes do Estado no Campeonato Brasileiro da Série B”, afirmou o secretário Charles Hebert.

O presidente do CSA, Rafael Tenório, destacou a parceria, firmada por mais um ano. “Esse apoio do Governo é fundamental para a sequência do trabalho do clube, que vai buscar os grandes objetivos e colocar o nome de Alagoas nos lugares mais altos”, destacou e ganhou apoio do presidente do CRB, Marcos Barbosa.

“Mais uma vez agradecemos ao Governo de Alagoas, a Selaj, por esse apoio financeiro que se faz necessário para a execução do nosso planejamento, da melhor forma”, completou.

Fonte: Agência Alagoas