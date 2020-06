Selaj lança novo edital do programa Bolsa Atleta Alagoas

O Governo de Alagoas, por meio da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude (Selaj), lançou nesta quinta-feira (25) a nova edição do programa Bolsa Atleta Alagoas, que vai apoiar atletas alagoanos com um salário mínimo durante 12 meses. O prazo de inscrição vai até o dia 25 de julho.

O edital foi lançado numa reunião que capacitou atletas e dirigentes de forma on-line, uma vez que os interessados devem apresentar toda a documentação às respectivas federações, que posteriormente farão as suas indicações. Toda a documentação necessária para inscrição no edital está disponível no site www.selaj.al.gov.br.

O apoio será concedido a 20 atletas, sendo oito de modalidades individuais, oito de modalidades coletivas e quatro de modalidades paraolímpicas. Cada federação poderá indicar três atletas, que terão a documentação avaliada por uma comissão formada por servidores. Os currículos serão pontuados de acordo com as conquistas de nível estadual, regional, nacional e internacional, convocação para seleção e posição no ranking da sua respectiva modalidade.

A concessão da bolsa será feita através do apoio financeiro de um (01) salário mínimo vigente no país, por um prazo de 12 meses. “O edital passou por todas as suas análises na PGE e agora o relançamos, num momento que será fundamental para os atletas alagoanos. A pandemia do coronavírus suspendeu competições, patrocínios e, sabendo da realidade financeira da maioria dos atletas no Brasil, buscamos dar celeridade a esse processo”, afirmou o secretário do Esporte, Lazer e Juventude, Charles Hebert.

A edição 2020 do edital havia sido lançada no início do ano e passou por análise da Procuradoria Geral do Estado (PGE), sendo relançada nesta quinta-feira.

Fonte: Agência Alagoas