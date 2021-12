Seleção Brasileira bate Chile e conquista título em Manaus

A Seleção Feminina encerrou a temporada de 2021 com um título nas mãos. Com gols de Kerolin e Giovana, as comandadas de Pia Sundhage derrotaram o Chile por 2 a 0 nesta quarta-feira (1) na Arena da Amazônia, venceram o Torneio Internacional de Futebol Feminino e deixam uma boa perspectiva na preparação para a Copa América de 2022. Em jogo acirrado, marcado por observações e pelo desentrosamento natural causado devido ao “rodízio” de elenco, a equipe garantiu o 100% de aproveitamento na competição.

A Seleção Feminina volta a campo em fevereiro para disputar o Torneio Internacional da França. Dos dias 14 a 23, as brasileiras encararão França, Holanda e Finlândia.

Fonte: Lance