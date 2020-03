Seleção do IBGE para vagas temporárias em Alagoas é suspensa

O concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para preencher 2.995 vagas temporárias em Alagoas foi suspenso depois que o órgão anunciou nesta terça-feira (17) que o Censo Demográfico foi adiado para 2021 por causa do avanço do coronavírus.

Os candidatos que já pagaram a taxa de inscrição serão reembolsados. As orientações para receber o dinheiro de volta serão divulgadas pelo IBGE nos próximos dias.

De acordo com os editais, seriam 2.596 vagas para recenseador (ensino fundamental completo), 80 para agente censitário municipal e 319 para agente censitário supervisor.

O IBGE informou que a decisão leva em consideração a natureza de coleta da pesquisa, domiciliar e predominantemente presencial, com estimativa de visitas de mais de 180 mil recenseadores a cerca de 71 milhões de domicílios em todo o território nacional.

De acordo com o órgão, a suspensão da pesquisa também leva em conta a impossibilidade de realizar o treinamento necessário para quem participaria da coleta dos dados. A primeira etapa estava prevista para abril. Em julho, os treinamentos seriam realizados em polos regionais.

O orçamento que seria destinado ao Censo será transferido para o Ministério da Saúde para combater o avanço do coronavírus, segundo o IBGE. “Em contrapartida, no próximo ano, o Ministério da Saúde realocará orçamento no mesmo montante com vistas a assegurar a realização do Censo pelo IBGE”, garantiu a instituição.

O orçamento do Censo era de R$ 2,3 bilhões. A quantia de recursos a ser empregada na pesquisa abriu uma discussão no ano passado. Com a crise fiscal, o valor teve de ser reduzido em 25% em relação ao que estava inicialmente previsto.

Com a verba reduzida, o número de perguntas no questionário diminuiu 32%.

Fonte: G1/AL