Selecionados para o ‘Festival Dendi Casa’ criticam a falta de transparência

Contemplados pelo edital do ‘Festival Dendi Casa Tem Cultura’, organizado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult) para gerar renda aos artistas durante o período de isolamento social, questionam a falta de transparência quanto à programação e organização do evento.

Depois das lives transmitidas no mês de junho, os participantes ainda aguardam o calendário de julho, que não tinha sido divulgado até a tarde desta segunda-feira (13).

“Desde o fim de junho que vem essa espera. Alguns artistas mandaram e-mail, não sei se houve resposta. Quando comecei a ver programações avulsas do Dendi Casa (disponíveis no Instagram, está lá pra todo mundo ver) comecei a achar estranho”, conta Lucas Litrento, contemplado no edital na área de literatura.

A mesma dúvida ficou em Jean Albuquerque, também contemplado na área de literatura.

“Vimos a programação do rock, mas não houve explicação do porquê a programação para os outros contemplados ainda não ter saído. Queremos apenas transparência sobre o calendário, saber porquê não fomos chamados ainda”, fala Albuquerque.

Por meio de nota, a Secult explicou que está sendo realizada uma reformulação no festival e que a programação deve ser publicada até o final desta semana (leia na íntegra ao final da matéria).

Mas não é somente esse o problema. Segundo os participantes, os valores de pagamento também não ficaram claros no edital do projeto.

“O edital fala que o valor pago é de até R$ 1.000. Mas e se for menos? Não está claro”, conta Albuquerque.

“O edital emergencial não explica o valor pago. Colocam o teto. Literatura pode receber até R$ 1000, agora, se eu receber menos, qual será o motivo?”, também questiona Litrento.

Sobre os pagamentos, a secretaria informou que os valores contidos no edital são fechados. No caso da Literatura, cada um dos selecionados vai receber o valor de R$ 1.000 e que o valor para as outras áreas também é o que está indicado no edital.

Leia abaixo a nota da Secult na íntegra:

“Iniciamos nossa programação do Festival Dendi Casa Tem Cultura em junho, e muitas questões de logística e estrutura foram pontuadas pela equipe e pelos próprios artistas. A fim de encontrarmos a melhor maneira para realizar a ação com qualidade para nossos artistas e para o público, estamos ajustando nosso processo para que as performances online sejam apresentadas com excelência. A reformulação se faz necessária para que tenhamos êxito nesse trabalho construído com muito carinho. Assim como vocês, também estamos ansiosos em divulgar a programação deste Festival que está sendo um sucesso. Nossa expectativa é publicar a nova grade ainda essa semana. Agradecemos a compreensão.”

