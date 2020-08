SELETIVA: ASA reage e arranca empate contra o Murici: 2 a 2

O jogo de ida da Seletiva da Copa do Brasil terminou empatado por 2 a 2 entre Murici e ASA, na tarde deste domingo (09) no Estádio Rei Pelé. O Verdão chegou a abrir 2 a 0, com Etinho e Clayton, ficou perto da vitória, mas viu o ASA ir buscar o empate. Na reta final do segundo tempo, o Alvinegro contou com duas jogadas inspiradas do atacante Leandro Cearense que serviu de “garçom” e deu dois passes para os gols de Gabriel e Jayme.

O ASA ainda perdeu o zagueiro Charles, expulso no confronto de hoje. A partida de volta acontece no próximo domingo (16), também às 16h, no Rei Pelé. O vencedor garante a vaga para a Copa do Brasil em 2021. Em caso de novo empate a decisão segue para os pênaltis.

Fonte: FAF