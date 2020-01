Sem CNH, Carlinhos Maia e marido dirigem carro e pilotam moto

Esta semana, Carlinhos Maia chamou atenção ao dar para o marido, Lucas Guimarães, uma BMW i8 Roadster, veículo de luxo avaliado em cerca de R$ 700 mil. Nos Stories de Maia, que estão entre os mais vistos do mundo, o casal aparece dirigindo carros e pilotando motos, apesar de nenhum dos dois terem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A informação é do Uol. Ao mostrar o presente de Lucas, Carlinhos publicou uma foto deles encostados no carro, em frente a uma das igrejas do Centro Histórico de Penedo (AL), cidade onde ele nasceu e começou sua carreira de sucesso.

Guimarães ainda mantém um quadro no Instagram chamado De Carona, no qual dirige enquanto conversa com influencers e famosos. Já Carlinhos adora mostrar suas posses automobilísticas: um Range Rover Velar blindado, presente do empresário Kaká Diniz e avaliado em R$ 500 mil, e uma moto Harley-Davidson Fat Bob, que ganhou do marido e custa em torno de R$ 60 mil.

Em abril do ano passado, o influenciador postou um vídeo no qual leva a cantora Eliana em uma volta por Penedo, com ele dirigindo o carro dado por Kaká, seu ex-empresário e marido da cantora Simone, da dupla com Simaria.

Resposta

O Uol entrou em contato com a assessoria de imprensa de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, sendo informado que “já foi dada entrada para eles tirarem a habilitação”, mesmo sem garantir que estejam frequentando autoescola.

“Os dois têm motorista, na estrada jamais eles pegam. A gente sabe que não pode. Eles já estão tirando [a CNH], assim que Lucas ganhou o carro. Assim que voltarem de férias, eles vão tirar a habilitação. O máximo que eles fazem é ir da casa deles para a vila, de um quarteirão para o outro”, afirmou.

A assessoria também negou que Lucas assume o papel de motorista enquanto grava o quadro. Segundo ela, o veículo fica parado, mesmo que vídeos publicados nos Stories apontem o contrário. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir sem habilitação é infração gravíssima, podendo o condutor ser preso, dependendo da potência do veículo.

