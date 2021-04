Sem dinheiro, clube que revelou Marinho sorteará moto para manter categorias de base

Time mais antigo de Alagoas e conhecido por ter revelado o craque do Santos Marinho, o Penedense vive uma situação financeira complicada. Precisando de dinheiro para manter as categorias de base do clube e seguir revelando jogadores, os dirigentes da equipe decidiram realizar uma rifa para reformar o espaço dos mais jovens.

De acordo com o Uol, os dirigentes da equipe pretendem realizar a rifa para reformar o gramado do clube, realizar operações nos equipamentos e espaços destinados aos futuros atletas e melhorar a estrutura da base. As cartelas da rifa custam R$ 10 reais e a moto do ganhador é uma Jet Shineray 50cc. O Sub-17 e Sub-20 da equipe serão os mais ajudados.

Há ainda outra solução para resolver as complicações financeiras do clube. Por ser clube formador de Marinho, o Penedense, que soma 102 anos de história, poderia receber parte do dinheiro em vendas do atletas vice-campeão da Libertadores com o Peixe em 2020 e eleito o melhor jogador da América. Porém, a Fifa não entende desta forma.

Marinho passou pelo clube dos 12 aos 16 anos, onde esteve nos anos de 2003 até 2006. Em janeiro, Marinho chegou a enviar um vídeo ao clube de sua cidade natal, Penedo, em Alagoas. No entanto, a carteira de atleta de Marinho começa em 2006, ano em que ele já estava em outro clube. Na carreira, o camisa 11 já vestiu camisas de equipes como Fluminense, Cruzeiro e Grêmio.

Fonte: LANCE!