O uruguaio Arrascaeta decidiu aproveitar a folga após o título do Campeonato Carioca para conhecer um ponto turístico do Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira, o meia do Flamengo visitou de moto a favela da Rocinha, a maior comunidade do Brasil. Sem máscara, o atleta, acompanhado de sua namorada e amigos, posou para fotos e bateu bola com moradores.

O jogador, adorado pela torcida, recebeu uma camiseta da organizada Raça Fla.

Fonte: LANCE