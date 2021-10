Sem vencer a cinco jogos no BR, Palmeiras empata com o Bahia

Em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Bahia e Palmeiras empataram por 0 a 0 na Arena Fonte Nova. A equipe da casa criou as melhores chances, mas parou em atuação inspirada de Jailson. Wesley foi expulso na segunda etapa.

Mesmo com o ponto conquistado, o Verdão perdeu o 3º lugar para o Red Bull Bragantino, que abriu um ponto de vantagem. Já o Tricolor de Aço chega aos 27 pontos, mas permanece na zona de rebaixamento, um ponto atrás do Santos.

No sábado (16), às 21h, a equipe de Guto Ferreira vai até o Independência, enfrentar o América-MG. No dia seguinte, às 16h, os comandados de Abel Ferreira recebem o Internacional no Allianz Parque.

por Rafael Marson – Terra