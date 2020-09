Sem vencer há quatro jogos, CSA busca reabilitação contra o Confiança na Série B

Nada como um jogo após o outro. Neste sábado (5), o CSA recebe o Confiança, às 16h30, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, em confronto válido pela oitava rodada da Série B 2020 do Brasileirão. Após a derrota para o América-MG, por 2 a 1, no Independência, o Azulão chegou à quarta partida sem vitória e apenas dois gols marcados, mas isso não fez o time desanimar.

CSA

O elenco retornou para Maceió, às 13h de quinta-feira (3), onde seguiu direto do aeroporto para o CT Nelson Feijó, para treinar no período da tarde. Mesmo sob intenso protesto dos torcedores, o treinador Argel Fuchs assumiu o cargo. Com dois jogos a menos, por causa do surto de Covid em vários jogadores, o time alagoano está no Z-4 e precisa reagir.

Com três pontos e dois jogos a menos que a maioria dos rivais, o CSA ocupa a décima oitava posição na tabela de classificação da Série B do Brasileiro. O time está a um ponto abaixo do Cruzeiro, décimo sexto colocado e primeiro time fora da zona de rebaixamento. O lateral direito Igor Fernandes, que sofreu uma lesão na coxa em Minas Gerais, deve seguir de fora. Rafinha, que entrou na partida em sua vaga, deve ser efetivado entre os titulares.

O CSA deve ir a campo com: Bruno Grassi; Norberto, Alan Costa, Luciano Castán e Rafinha; Richard Franco, Geovane, Nadson e Rafael Bilu; Rodrigo Pimpão e Michel Douglas.

Confiança

O Confiança estava sem vencer na Série B do Brasileirão, porém, acabou com o jejum na última terça-feira, (1º). Em Aracaju, bateu o Vitória, por 1 a 0. Ao alcançar seis pontos (uma vitória, três empates e duas derrotas), o Dragão, que tem um jogo atrasado, deixou a zona de rebaixamento e saltou para a décima quarta posição na tabela de classificação da Segunda Divisão nacional, abrindo vantagem de dois pontos na comparação com o Guarani, décimo sétimo colocado e primeiro time na região da degola.

O elenco voltou a trabalhar na manhã de quinta-feira (3) e, no início da tarde, embarcou para Maceió. Antes da viagem para Maceió, o grupo foi submetido a mais uma rodada de testes para Covid-19, conforme estipula o protocolo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), onde o clube confirmou mais três casos positivos, sendo dois atletas e um integrante da comissão técnica, que não tiveram os nomes divulgados.

Segundo nota divulgada pelo clube, um dos jogadores encontra-se assintomático e os outros dois casos confirmados estão com sintomas gripais leves. Todos estão em isolamento domiciliar e o Departamento Médico do clube está acompanhando e dando todo o suporte necessário. O elenco do Dragão já teve 14 atletas infectados pela doença, que já se recuperaram.

Reis e Amaral, que cumpriram suspensão na partida contra o Vitória, devem retornar à equipe. O técnico Matheus Costa segue em quarentena. Assim, o auxiliar Francis Vasconcelos comanda o time no encontro em Maceió. Na tarde de sexta-feira (4), a equipe realizou o último treino e concluiu a preparação para o confronto contra o CSA.

Curiosidade

Como visitante, todavia, o Confiança tem a segunda pior campanha da Série B do Brasileirão. Dos nove pontos que disputou, voltou para casa com um empate e duas derrotas. Ainda não fez gol fora de seus domínios e viu sua defesa ser vazada três vezes.

O time deve ir a campo com: Jean; Thiago Ennes, Nirley, Mancini e Silva; Amaral, Jeferson Lima; Moritz, Ari Moura, Reis; Bruno Paraíba.

Arbitragem

Ricarle Gustavo Gonçalves Batista é o árbitro central. Ele contará com o auxílio de Carlos Eduardo Bregalda Gussen e Edvan de Oliveira Pereira. O trio é da Bahia. Helder Brasileiro de Aquino-AL será o quarto árbitro e Charles Hebert Cavalcante Ferreira-AL será o analista de campo.