SEMADA implantará Centro de Distribuição de Sementes em Penedo

Trabalhar para melhorar a vida do homem do campo penedense, com diversas ações nessa direção, esse é um dos objetivos da gestão Crescendo com Seu Povo.

Dessa forma, a Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola – SEMADA solicitou ao Governo do Estado 6.740 quilos de sementes de milho, feijão de corda, feijão de arranca e arroz para serem entregues aos pequenos agricultores.

Além da distribuição de sementes, a SEMADA Penedo fornece ao homem do campo em Penedo apoio técnico, assistência que incentiva a produção com orientação especializada e uso de máquinas e implementos agrícolas.

Central de Distribuição de Sementes

Outra ação realizada pela SEMADA Penedo é a instalação de uma Central de Distribuição de Sementes, que além de atender aos agricultores penedenses, também servirá como ponto de entrega para outros municípios alagoanos.

De acordo com o Secretário Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola Pedro Felipe Queiroz, a Central de Distribuição de Sementes receberá e fornecerá o insumo para Igreja Nova, Teotônio Vilela, Junqueiro, Coruripe, Feliz Deserto, dentre outros.

Para Pedro Felipe, essa é mais uma ação do governo Ronaldo Lopes/João Lucas para incentivar a produção agrícola no município, fornecendo assim as condições necessárias, para o homem do campo penedense desenvolver as suas atividades.

por Thiago Sobral – Decom/ PMP