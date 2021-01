SEMADA Penedo divulga horários de funcionamento das feiras livres

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (SEMADA), divulga o horário de funcionamento das feiras livres do Centro e do Bairro Santa Luzia, e também o intervalo de horas em que as vias públicas situadas nos pontos de comercialização ficam interditadas.

De acordo com a pasta, a colocação das bancas da feira livre do Centro da cidade ocorre a partir de meio-dia das sextas-feiras. Já o isolamento das ruas começa as 3 horas da madrugada dos sábados, permanecendo interditadas até as 11 horas.

A interrupção para o tráfego de veículos acontece nas ruas Francisco Freire, Travessa Costa e Silva, parte da rua Ulisses Batinga, parte da rua Campos Teixeira e também da travessa Campos Teixeira.

Já o horário para descarga de mercadorias está definido para o período entre 4 e 6 da manhã.

Feira de Santa Luzia

Com relação à feira do Bairro de Santa Luzia, conhecida popularmente por feirinha do Barro Duro, a colocação das bancas acontece a partir das 12 horas do sábado, sendo o isolamento das vias públicas no intervalo de 03h às 11 horas.

A interdição para o tráfego de veículos ocorre na rua Campo do Vasco e parte da Rua da Floresta.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)