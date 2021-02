SEMADA Penedo orienta agricultores familiares sobre produção e comercialização

Em reunião nesta terça-feira (9), na Casa de Aposentadoria, com os comerciantes e produtores da Feira da Agricultura Familiar, a equipe técnica da SEMADA (Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola) orientou e tirou dúvidas dos agricultores.

Os integrantes da Feira da Agricultura Familiar, projeto realizado desde novembro de 2018, e técnicos da secretaria debateram a realidade do trabalho pioneiro atualmente sob a gestão do secretário Pedro Felipe Queiroz de Azevedo Santos.

Foram esclarecidos diversos pontos e determinado como será o funcionamento da feira a partir de agora, com os agricultores familiares tirando suas dúvidas sobre as regras de funcionamento da feira e a proibição de aquisição de produtos oriundos de outros municípios ou de produtores que não se enquadram no perfil da agricultura familiar.

De acordo com o Secretário Pedro Felipe, a SEMADA Penedo busca o retorno da ação às suas origens, com o auxílio técnico necessário para o aumento da produção agrícola em Penedo, uma das metas da gestão do Prefeito Ronaldo Lopes.

“Não podemos desconfigurar o projeto inicial com produtos que não tenham a ver com a agricultura familiar ou que não sejam produzidos em Penedo. As frutas, verduras e hortaliças devem ser produzidas sem agrotóxicos. Também estamos instruindo o produtor sobre formas de alavancar a produção, fornecendo orientação e insumos necessários para que isso aconteça”, explicou o Secretário Pedro Felipe.

Equipe Técnica

Durante o encontro, os técnicos da SEMADA Penedo explicaram para os agricultores como é feita a visita técnica a suas propriedades e o acompanhamento da produção, orientando sobre as fases do plantio e quando está pronto para ser colhido e comercializado.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)