SEMADA Penedo regulamenta feira livre durante Semana Santa

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (SEMADA) regulamenta o funcionamento da feira livre do Centro da cidade durante os dias que antecedem o feriado da Semana Santa e também no Sábado de Aleluia.

Com a chegada da Semana Santa, período em que aumenta a procura por peixes e frutos do mar, a tradicional feira do peixe ocorrerá quarta e quinta-feira, 31 de março e 1º de abril respectivamente, para a compra de pescados.

Nesse dois dias também serão vendidos produtos como legumes e verduras, com as bancas desses itens instalados na Rua Campos Teixeira e sua respectiva travessa.

Sábado

Já a venda de carnes e demais produtos alimentícios também ocorrerá no sábado normalmente, sendo permitido apenas alimentos, conforme a portaria municipal que regulamenta o funcionamento das feiras livres em Penedo, devido a pandemia de Covid-19.

Durante a realização das feiras, será obrigatório o uso de máscaras por parte de feirantes e clientes, assim como a disponibilidade de álcool gel e a adoção do distanciamento mínimo entre as bancas.

De acordo com a SEMADA Penedo, essas medidas tem o objetivo de evitar aglomerações, contribuindo com as regras em vigor devido a Fase Vermelha do Plano de Distanciamento Social Controlado, além de proporcionar maior comodidade para os consumidores penedenses.

por Thiago Sobral – jornalista Decom/PMP