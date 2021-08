Semana da Pátria contará com abertura de competições esportivas em Penedo

O incentivo a prática desportiva é parte do trabalho realizado pela gestão Crescendo com Seu Povo, com a Secretaria Municipal de Esportes (SMES) desenvolvendo diversas competições que venham a estimular o esporte amador em Penedo.

Com isso, a SMES inicia no próximo sábado (4), no Estádio Alfredo Leahy, às 14h, o Campeonato Municipal de Futebol de Campo, com os grupos formados por times da zona urbana e rural já definidos.

Também com data marcada, o Campeonato Amador de Futsal tem início no feriado de Sete de Setembro, com o jogo inicial sendo realizado no tradicional Ginásio Padre Manoel Vieira, a partir das 19h.

Grupos

Os campeonatos serão regidos por regulamento próprio e terão seus jogos disputados de acordo com as regras oficiais.

Os grupos e regulamentos foram definidos por meio de congressos esportivos, durante os encontros, são sorteadas as equipes e definidos os critério, definindo também os árbitros que apitarão durante os campeonatos.

O campeonato de futebol de campo contará com 29 equipes, dividido em seis grupos, já o futsal será realizado com 17 equipes divididas em três grupos.

Os jogos serão realizados de acordo protocolos de controle sanitário relacionados com a pandemia de Covid-19,determinados pela fase amarela do Protocolo de Distanciamento Social Controlado.

Dessa forma, os jogos poderão contar com público máximo de 500 pessoas, uso de máscara e higienização com álcool 70%.

As tabelas dos jogos podem ser conferidas pelos seguintes links:

Futebol de Campo

Futsal

por Thiago Sobral -Decom PMP