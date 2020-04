Semarh emite alerta meteorológico de chuvas fortes em Alagoas

A Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) emitiu um Alerta Meteorológico neste domingo (26), com previsão de chuva de intensidade moderada a forte que deve se estender até segunda-feira (27). Nas regiões do Litoral, em especial na região Metropolitana, Zona da Mata, Baixo São Francisco e Agreste estão previstas pancadas intensas e incidências de raios que podem gerar acúmulos significativos em pontos isolados.

Nas outras regiões ambientais existe a previsão de chuva de intensidade fraca à moderada, intercalando com períodos de tempo seco. Já na região metropolitana, com a continuidade das chuvas, aumenta significativamente o risco de deslizamentos de terra em áreas de encosta.

Sobre os principais rios que cortam o estado, a Sala de Alerta informou que até agora não há risco de transbordamento. Mas as pancadas intensas podem provocar alagamentos em áreas onde a água tem dificuldade de escoamento como as regiões impermeabilizadas. Também pode haver transbordamento de pequenos riachos.

A Semarh esclareceu que está fazendo monitoramento contínuo e que, por se tratar de uma previsão de chuvas localizadas, a precisão da localização e intensidade poderá ser prevista apenas com algumas horas de antecedência.

A previsão do tempo e o monitoramento dos níveis dos rios podem ser acessados diariamente pelo site da Semarh, por meio dos links: http://www.semarh.al.gov.br/tempo-eclima/previsao e http://www.semarh.al.gov.br/boletim-hidrologico respectivamente.

Fonte: G1/AL