SEMARH Penedo e IMA realizam campanha ambiental para donos de cães

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) e o Instituto do Meio Ambiente de Alagoas-IMA realizam campanha de conscientização para donos cães que passeiam com seus respectivos animais recolherem suas fezes.

Por isso instala pontos de recolhimento de sacolinhas, para os dejetos produzidos por esses animais durante o trajeto.

A campanha busca fazer com que as calçadas do Centro Histórico e praças da cidade estejam sempre limpas, livres dos restos orgânicos produzidos pelos cães, proporcionando um ambiente mais limpo para todos.

Foram instaladas placas com sacolinhas na praça localizada em frente ao novo 11º Batalhão de Polícia Militar, Praça de Santa Luzia, Praça Clementino do Monte e também na praça localizada em frente à Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos.

De acordo com a SEMARH Penedo, a ação é uma parceria do Governo de Alagoas com a Prefeitura de Penedo.

A proteção do meio ambiente é um compromisso da gestão do Prefeito Ronaldo Lopes com o desenvolvimento de ações que colaborem com o bem-estar da população penedense.

Instalação de Placas

A ação continuará com a instalação de placas de conscientização por toda a cidade, assim como o plantio de mudas nas praças de Penedo, proporcionando um ambiente mais agradável para todos.

Fonte: Decom – PMP