Semarh Penedo recolhe pneus para evitar a reprodução do mosquito da dengue

Todo brasileiro sabe que o mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e da zika se reproduz em locais com água parada, seja um grande reservatório desprotegido ou uma tampa de garrafa. Apesar disso, muita gente descuida da limpeza da própria casa ou joga objetos na rua, inclusive pneus.

Sem condições de uso nos veículos, pneus velhos tornaram-se peças de publicidade para borracharias, indicando a disponibilidade do serviço. Com a ocorrência de trovoadas e chuvas esparsas, os pneus postos nas calçadas ou descartados em via pública tornam-se focos de proliferação do Aedes aegypti.

Para eliminar os depósitos de larvas do mosquito transmissor de doenças que podem causar óbito, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) da Prefeitura de Penedo antecipou a retirada do material.

Somente o recolhimento realizado na quarta-feira, 08, resultou em uma tonelada e meia de pneus coletados nas vias públicas do município, inclusive estradas vicinais.

Na sexta-feira, 03, a coleta já havia retirado dois mil e oitocentos quilos – ou seja, mas de duas toneladas e meia – de pneus que são transportados para o Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos, localizado no município de Craíbas, mesmo destino do lixo doméstico recolhido diariamente pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

“Nós antecipamos a campanha por conta da proximidade do inverno, quando aumentam os índices de infestação do Aedes aegypti, e também a grande quantidade de pneus que percebemos nas ruas e terrenos da cidade”, explica a engenheira de pesca Fernanda Froes, coordenadora de Meio Ambiente da Semarh Penedo.

por Fernando Vinícius – Decom PMP