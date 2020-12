SEMCLEJ Penedo divulga lista de inscrições deferidas dos editais da Lei Aldir Blanc

A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Esporte e Juventude (SEMCLEJ) da Prefeitura de Penedo publicou no Diário Oficial do Município a lista de inscrições deferidas, todas referentes aos editais do auxílio emergencial previsto na Lei Aldir Blanc.

As inscrições de artistas, responsáveis por espaços culturais, trabalhadores da cultura, espaços e entidades culturais foram analisadas pela Comissão Especial de Avaliação Técnica, conforme previsto em decreto que regulamentou a concessão do auxílio federal pela Prefeitura de Penedo.

No total serão contemplados 74 pessoas, grupos ou espaços culturais de Penedo; sendo 20 pessoas jurídicas referentes ao Edital de Chamada Pública para cadastros de espaços e equipamentos culturais; e 54 referentes ao Prêmio Francisco Alberto Sales, sendo 52 pessoas físicas e 02 pessoas jurídicas.

De acordo com a SEMCLEJ Penedo, as inscrições foram deferidas ou indeferidas após a análise e conferência dos documentos exigidos e entregues pelos proponentes, sendo realizada pela comissão responsável composta por cinco membros nomeados por meio do decreto municipal nº 709/2020 e publicada no Diário Oficial do Município .

Das vinte inscrições do edital 001/2020 de Espaços Culturais, 20 (vinte) foram deferidas e nenhuma indeferida. Já as inscrições do edital 002/2020 – Prêmio Francisco Alberto Sales ocorreram 112 inscrições, com 54 deferimentos e 58 indeferimentos.

A publicação da SEMCLEJ Penedo pode ser acessada por meio do seguinte link.

A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Esporte e Juventude da Prefeitura de Penedo também informa o prazo para recurso, podendo ser apresentando presencialmente, na Casa de Aposentadoria nesta terça-feira (22) e quarta-feira (23) das 8h às 13h, ou por meio do e-mail secturpenedo@gmail.com.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)