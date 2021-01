SEMCLEJ Penedo realiza exposição Barcos à Vela durante Bom Jesus dos Navegantes

Pelo terceiro ano consecutivo, a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Esporte e Juventude (SEMCLEJ) de Penedo realiza a exposição Barcos à Vela. No porto da cidade, canoas de pescadores têm seus ‘panos’, como eles chamam, pintados por artistas locais.

As velas foram transformadas em telas pelas mãos de Dário Feitosa e Karina Michele e tiveram como tema principal o Santo Protetor dos ribeirinhos, Bom Jesus dos Navegantes.

Ao todo, doze barcos exibem velas que também retratam temas peculiares a Penedo, como cultura, patrimônio histórico, Bom Jesus dos Navegantes e manifestações folclóricas.

Em mais um ano participando da exposição, o pescador João Bosco dos Santos, se mostrou feliz em estar presente mais uma vez.

“Muito bom estar aqui, os barcos são os que utilizamos no dia-a-dia da pescaria, porém foram colocadas as velas para a exposição”, explicou o ribeirinho durante a abertura do evento, nesta sexta-feira, 08, e que permanece até domingo (10).

Pífano e capoeira

Além da exposição Barcos à Vela, a SEMCLEJ Penedo incluiu rodas de capoeira e apresentação de bandas de pífanos na orla da cidade, mantendo tradições dos festejos cujo formato em 2021 foi modificado por conta da pandemia do novo Coronavírus.

O tríduo de louvor está ocorrendo em espaço aberto, a Praça da Fé, na comunidade da Santa Cruz, local onde a celebração ocorre há 137 anos. Outro aspecto é a ausência de programação festiva, com atrações musicais de projeção nacional.

Também não haverá procissão terrestre, substituída por carreata com a imagem do Bom Jesus, antes e depois da procissão no Rio São Francisco, ponto alto da maior celebração religiosa de Alagoas que acontece na tarde deste domingo, 10.

Toda programação está sendo transmitida pelas redes sociais da Prefeitura Municipal de Penedo e da Diocese de Penedo, mais uma medida de prevenção contra a disseminação do vírus causador da Covid-19.

por Thiago Sobral – Decom PMP