Semdesh Penedo convoca moradores do Bairro Santo Antônio para atualização do NIS

Com o objetivo de atualizar o Sistema de informações do Serviço de Convivência –SISC, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação de Penedo está convocando os moradores do Bairro Santo Antônio, conhecido Popularmente por Barro Vermelho, para realizarem a atualização cadastral do número do NIS (Número de inscrição Social).

Devem comparecer a sede do CRAS- Centro de Referência em Assistência Social do Bairro Santo Antônio para a atualização cadastral, os pais ou responsáveis pelos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos , antigos PETi e Projovem, grupo de mulheres e grupo de idosos.

Na ocasião os participantes ou responsáveis legais, devem estar com os seguintes documentos pessoais: RG, CPF, comprovante de endereço, número do NIS ou cartão do Bolsa Família e Certidão de Nascimento.

A Semdesh Penedo informa também que nos dias 5 e 6 de março, durante todo o dia a equipe técnica da secretaria estará percorrendo as seguintes ruas: Rua do Meio, Alto da pólvora, Rua do Fogo, Rua Guanabara e travessas, rua do arame, ruas: Brasília, caçarola e Suvaco da ovelha; visitando as residências dessas localidades.

SISC

O SISC- Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é um sistema de informações criado pelo Ministério da Cidadania para ser uma ferramenta de acompanhamento e gestão do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e, por esta razão os dados alimentados pelos municípios são de extrema importância.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)