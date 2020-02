Semdesh Penedo realiza Encontro Técnico com equipe da secretaria

Em reunião ocorrida no auditório do Sindspem, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação juntou todas as equipes para um Encontro Técnico, com o objetivo de apresentar o planejamento da Secretaria para 2020.

Além disso ocorreu a Palestra: O Poder do Propósito, com o PHD em liderança Adilson Souza.

Durante o encontro o Psicólogo e Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação Vinicius Barbosa apresentou os objetivos e metas de cada área de atuação da secretaria e dos programas sociais que são desenvolvidos .

Destacando a importância da definição de metas e como isso interfere no resultado do trabalho ao longo do ano.

“Trouxemos todas as equipes da Semdesh Penedo para falarmos sobre os objetivos, estratégias e as metas para 2020, abordando cada programa dentro da secretaria e suas ações e também a importância do trabalho em equipe”, afirmou Vinicius Barbosa.

Palestra

O PHD em Liderança, Adilson Souza também é doutor em liderança pela Florida Christian University Orlando/Fl/EUA, mestre em Psicologia, Pós-graduado em Administração de Empresas e Administração de Recursos Humanos.

Durante sua palestra abordou o poder do propósito e do pertencimento, e retratou a importância da figura do líder, que para ele está sempre em construção .Também falou sobre a representatividade dos líderes para as pessoas e como suas vidas podem ser influenciadas por um líder.

Outros temas abordados foram: O significado de pertencer, a importância da equipe, e o desenvolvimento de capacidades.

Ainda destacou a necessidade de se criar as condições para realizar o propósito, e acreditar que todos são capazes de surpreender e também de inovar para realizar coisas, mesmo quando algo não sair como o planejado.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)