Semdesh Penedo segue fortalecendo laços com a comunidade

Continuando com a distribuição de kits de higiene para os usuários dos CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) e SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos , com o objetivo de combater o novo Corona Vírus (Covid-19), assim como fortalecer os vínculos as comunidades, na quinta-feira (28) foi a vez dos beneficiários residentes no Bairro Santo Antônio, Popular Barro Vermelho.

Além de entregar os kits composto por diversos produtos, as equipes do CRAS, SCFV e Semdesh (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação) levam mensagens de apoio e orientalização as beneficiarias, em sua maioria idosas com mais de 60 anos, um dos grupos de risco para Covid-19.

Para a Diretora de Planejamento da Semdesh Penedo, Isabela Cerqueira, a ação representa um ‘delivery de amor’, na qual as equipes vão ao encontro das usuárias, pessoas em situação de vulnerabilidade social, para além de combater o Covid-19 dar atenção e carinho aos assistidos pelo município.

Uma das atendidas foi a Senhora Maria Aparecida, residente na rua do Arame e participante do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que afirmou estar muito feliz com a atenção dispensada pela Semdesh Penedo.

Ela desejou que a situação atual de pandemia tenha logo um fim, para que possa retornar as atividades do SCFV.

“Para mim, eles são como uma família, sinto muitas saudades e queria que tudo voltasse logo ao normal, para podermos fazer nossas ginástica ao lado dessa turma maravilhosa”, declarou.

por Thiago Sobral – Decom