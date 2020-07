Semdsh distribui máscaras em combate ao Covid-19, para crianças assistidas pelo SCFV

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação iniciou nessa segunda-feira (27), a distribuição de máscaras, em combate ao Covid-19, para crianças assistidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do município (antigo PETI).

As entregas que ocorrerão até a próxima quarta-feira (28), representa mais uma ação de fortalecimento de vínculos da pasta com as comunidades penedenses, na qual além da distribuição, os beneficiários recebem diversas orientações sobre o combate a pandemia.

Durante as atividades que ocorreram ao longo de todo o dia, a equipe da Semdsh Penedo percorreu os bairros Santa Cecília, popular Matadouro, Santa Isabel, conhecido por Cacimbinhas, Centro e Raimundo Marinho.

Já durante os dias 28 e 29, terça e quarta-feira, respectivamente, serão a vez dos Bairros Senhor do Bonfim (Oiteiro) e Santo Antônio (Barro Vermelho), com a participação dos CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) desses logradouros.

De acordo com Elaine Santos, Pedagoga e integrante da equipe que está realizando a entregas das máscaras, a ação consiste em realizar uma aproximação comunitária, por meio de visitas domiciliares, porém mantendo o devido distanciamento social, durante a distribuição, como forma de evitar a transmissão do novo Coronavírus.

Foi o que reforçou o pequeno Edgar, assistido pelo SCFV, que destacou a importância do uso da mascará e em permanecer em casa, como medida protetora contra a Covid-19.

