Semdsh Penedo distribui máscaras na feira livre em combate a Covid-19

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (Semdsh), distribuiu neste sábado, 1º de Agosto, máscaras reutilizáveis na feia livre do Centro da cidade, como medida de proteção contra o novo Coronavírus.

Foram entregues 3.800 mascaras durante a ação que contou com a participação de diversos profissionais da Semdsh Penedo. A distribuição foi realizada em diferentes locais da maior feira livre do município.

Essa foi mais uma ação da gestão “Penedo, Terra do Desenvolvimento e da Cultura” no combate a pandemia de Covid-19, levando para a população penedense medidas de proteção e informações que ajudam a minimizar a circulação do vírus no município.

O uso de máscara facial contribui para diminuição da propagação do novo coronavírus, sendo uma das medidas indicadas pela OMS (Organização Mundial de Saúde), além de ser obrigatório seu uso em locais públicos e privados, determinado por meio de decreto assinado pelo Governador Renan Filho.

As máscaras distribuídas em Penedo são produzidas por costureiras locais, contratadas pela Prefeitura por meio de chamada pública, o que além de proteger contra Covid-19 colabora para a geração de emprego e renda no município

Para o Secretário de Desenvolvimento Social e Habitação, Vinicius Barbosa, ações como essa contribuem para a contínua proteção da família penedense, pois o uso da máscara é uma das principais medidas que devem ser adotadas pela população para evitar contrair a Covid-19.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)