Semdsh Penedo encaminha moradores de rua para centro de acolhimento

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH) da Prefeitura de Penedo trabalha no acolhimento de pessoas em situação de rua, ação que ocorre desde aneiro, quando teve início a gestão Crescendo Com Seu Povo.

Na última busca ativa realizada pela equipe técnica da SEMDSH, que percorreu diversas localidades de Penedo, foram acolhidas cinco pessoas em situação de rua.

Elas foram encaminhadas para o Centro POP, na cidade de Aracaju (SE), que trabalha com o acolhimento desse público.

A ação também contou com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde que forneceu testes rápidos para diagnóstico de Covid-19, exames cujo resultado deram negativo.

De acordo com o Secretário de Desenvolvimento Social e Habitação, Rafael Ferreira, a secretaria tem feito continuamente buscas no centro da cidade e alguns bairros, identificando as pessoas em situação de rua e convidando para o acolhimento.

Os moradores de rua que aceitam a assistência são encaminhados para casa de abrigo.

“Antes de mandarmos esses jovens, por meio da Secretaria de Saúde proporcionamos o teste para a Covid-19. Tendo dado negativo, enviamos eles para a cidade de Aracaju. Além disso disponibilizamos o jantar e o transporte até a cidade destino, para o melhor acomodamento deles”, explicou o Secretário Rafael Ferreira.

por Thiago Sobral – Decom/PMP