Semdsh Penedo entrega cestas básicas na comunidade do Areial

A equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação da Prefeitura de Penedo (Semdsh) esteve na manhã deste sábado (9), no Conjunto Ivana Toledo – conhecido popularmente por Areial – para realizar a entrega de cestas básicas.

Os alimentos foram enviados pelo Governo Estadual para pessoas em situação de extrema pobreza e inscritas no Cadastro Único do município (CADÚnico).

De acordo com o gestor da Semdsh, Vinícius Barbosa, a seleção das famílias que tem direito a receber a cesta básica ocorreu em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, e o cruzamento de dados do CADÚnico.

Dessa forma, com as informações obtidas com os agentes de saúde das diversas localidades foi possível identificar as pessoas mais necessitadas, sendo indispensável a participação deles para identificar as famílias que mais necessitam das cestas. Os agentes de saúde também auxiliam na entrega dos alimentos em diversas localidades.

O Secretário da Semdsh destaca ainda que os critérios adotados para a distribuição das cestas beneficiam pessoas que não estão inseridas em nenhum programa federal, nem recebem o auxílio emergencial por conta do Covid-19.

“No Areial, por ser um território socialmente mais vulnerável e com uma quantidade menor de famílias, nós buscamos contemplar todas as famílias. Para isso, nossas equipes do Serviço Social fizeram uma triagem na manhã de ontem (sexta-feira, 08) e validamos todas as famílias que, de fato, necessitavam do nosso apoio”, enfatizou

Ao todo já foram entregues até o momento 440 cestas básicas na zona rural de Penedo e outras 420 em bairros da zona urbana. A distribuição continua seguindo o cronograma definido pela Semdsh Penedo.

Beneficiadas

Uma das beneficiadas foi a jovem mãe Ivonete Alves da Silva, residente em uma rua de difícil acesso. Ela ficou muito feliz com a entrega, afirmando que esses alimentos ajudarão a resolver parte das dificuldades que enfrenta por conta da pandemia do Covid-19.

Outra beneficiada foi a moradora Cristiana da Silva, que agradeceu a toda equipe da Semdsh Penedo pelo auxilio e a atenção disponibilizada.

Estão incluídas na situação de extrema pobreza as famílias que sobrevivem com valores de R$ 89,00 até R$ 178,00 por mês, considerando ainda a presença na família de crianças e adolescentes de 0 a 15 anos, idosos, portadores de deficiência, gestantes e puérperes.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)