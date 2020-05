Semdsh Penedo entrega cestas básicas para famílias em situação de extrema pobreza

Famílias em situação de extrema pobreza estão recebendo cestas básicas em Penedo. Os alimentos chegam até a mesa de quem mais precisa, após minucioso trabalho da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (Semdesh), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.

O socorro enviado pelo governo estadual é direcionado às pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), mas não é suficiente para atender cerca de nove mil chefes de famílias inseridas no sistema de dados que norteia ações de assistência social em todo o país.

Para minimizar o risco de eventuais injustiças, a Prefeitura de Penedo cruza informações do CadÚnico com indicadores dos Agentes Comunitários de Saúde, servidores que lidam diretamente com a população.

“Primeiro a gente verifica, na lista do CadÚnico, as famílias autodeclaradas em situação de pobreza. Este levantamento é passado aos agentes de saúde para que eles validem ou substituam quem está na relação da área onde cada um atua porque são eles que conhecem melhor a realidade dessas famílias”, explica Vinícius Barbosa, psicólogo e gestor da Semdsh.

A triagem resulta no atendimento às pessoas que se encontram em condição de extrema vulnerabilidade social, ou seja, quem sobrevive com renda familiar que varia de R$ 89,00 até R$ 178,00 por mês, considerando ainda a presença no grupo familiar de crianças e adolescentes de 0 a 15 anos, idosos, portadores de deficiência, gestantes e puérperes.

Os critérios são necessários para que as cestas básicas atendam quem, de fato, precisa do auxílio emergencial. “Nós distribuímos 440 cestas durante esta semana, para famílias que residem na zona rural de Penedo, e neste sábado, 09, vamos fazer a entrega na comunidade Areal”, informa o Secretário Vinícius Barbosa.

por Fernando Vinícius – Decom PMP