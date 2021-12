Semed de Coruripe premia alunos, professores e escolas destaques nas Olimpíadas de Matemática, Língua Portuguesa e Ciências

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) realizou nesta terça-feira (14), um evento no auditório do Instituto Federal de Alagoas (IFAL), para premiar alunos e professores da rede municipal de ensino que se descaram na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), Olimpíada de Língua Portuguesa (OLP), Olimpíada Árvore e Olimpíada Nacional de Ciências.

O evento, que reuniu as três áreas de conhecimento, premiou com medalhas, certificados e troféus 40 alunos e 15 professores. A premiação contou com a presença da gerente Técnica e Administrativa da Semed, Fabiana Rocha, do diretor do Instituto de Matemática da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Dr. Isnaldo Barbosa, do diretor do IFAL Campus Coruripe, Dr. José Roberto, do professor de matemática do IFAL Campus Coruripe Thiago Marinho, além da equipe técnica da Semed.

A gerente Técnica e Administrativa da Semed, Fabiana Rocha, estendeu os parabéns aos professores e às escolas que tiveram papel fundamental nessas conquistas.

“Estamos muito felizes com os resultados significativos dos nossos alunos, que mesmo em meio a uma pandemia mostraram que é possível aprender e se desenvolver. Parabenizo também aos nossos grandes guerreiros, que são os professores, a educação de Coruripe é o que é hoje graças a eles que se doam para elevar o nível de qualificação dos nossos alunos. Essa conquista eu dedico a todos que fazem a Educação Pública de Coruripe com comprometimento e empenho”, pontuou ela.

O aluno do 7º ano da Escola de Educação Básica Claudio Daniel Gama Amorin, Jeferson Vieira Ramos ficou em 1º lugar no Top 10 Municipal da Olimpíada da Árvore e contou um pouco como foi a experiência.

“Eu gostei bastante de participar, mas nem imaginava que seria o Top 1. A prova é um texto com questões que vão de A a E para responder, então fiz o que gosto de fazer e obtive esse resultado muito bom. É gratificante participar de Olimpíadas e também saber que a escola incentiva e dá total apoio aos alunos, isso nos motiva a buscar sempre os nossos objetivos” ressaltou o aluno de 13 anos.

O professor e diretor do Instituto de Matemática da Ufal, Dr. Isnaldo Barbosa parabenizou os alunos pela conquista e destacou a constante evolução da educação pública de Coruripe.

“Esse resultado é uma demonstração do que esses alunos são capazes de conseguir, dados mostram que um em cada 58 mil alunos inscritos conseguem ganhar uma medalha e Coruripe sempre vem se destacando nas competições que participa. Isso é fruto de um trabalho comprometido com educação pública”, frisou Dr. Isnaldo.

Fonte: Secom Coruripe